ATP Monte Carlo, il tabellone: Alcaraz sulla strada di Djokovic, sorteggio duro per gli italiani

Sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Monte Carlo, il primo grande appuntamento stagionale sulla terra battuta. Tre top 10 assenti: Medvedev, Nadal e Berrettini, tutti alle prese con gli infortuni. Le quattro wild card sono state assegnate a Jo-Wilfried Tsonga (fresco di annuncio di ritiro), Stan Wawrinka, David Goffin e al monegasco Lucas Catarina. Novak Djokovic è la testa di serie numero 1 e manterrà la prima posizione in classifica a prescindere dall’esito del torneo. Il serbo esordirà contro Alejandro Davidovich Fokina o Marcos Giron; al terzo turno uno tra Roberto Bautista Agut, David Goffin e Daniel Evans (che proprio agli ottavi lo eliminò lo scorso anno). Il quarto di finale potrebbe essere un affascinante sfida contro il fenomeno del momento Carlos Alcaraz: lo spagnolo affronterà al secondo turno Botic van de Zandschulp o Sebastian Korda e successivamente uno tra Taylor Fritz (che farà gli straordinari visto il suo attuale impegno a Houston), Marin Cilic e Tsonga. Il secondo quarto vede Casper Ruud come testa di serie più alta, per lui un possibile esordio pericoloso contro Aslan Karatsev e poi un terzo turno con chi verrà fuori dal quartetto Lajovic, Krajinovic, Dimitrov, Basilashvili.

Ai quarti il norvegese potrebbe trovare Cameron Norrie, ma attenzione a Hubert Hurkacz e Gael Monfils, opposti l’uno contro l’altro al primo turno. Nella parte bassa i quattro italiani nel main draw e per tutti loro il sorteggio non è stato benevolo. Lorenzo Musetti affronterà al primo turno Benoit Paire e il vincente avrà in regalo un secondo turno con Felix Auger-Aliassime; in quello spicchio di tabellone anche Diego Schwarzman e Karen Khachanov. Lorenzo Sonego, ultima testa di serie, esordirà contro Ilya Ivashka e in caso di successo giocherà contro Laslo Djere o un qualificato. Il torinese avrebbe buone chance di spingersi fino agli ottavi con Stefanos Tsitsipas, ma per farlo dovrà reagire al periodo di crisi degli ultimi mesi. Fabio Fognini, vincitore nel 2019 e con una pesante cambiale da 500 punti in scadenza, esordirà contro Arthur Rinderknech: il vincitore se la vedrà con il greco campione in carica. Nell’ultimo quarto Andrey Rublev inizierà il suo percorso contro Alex de Minaur o un qualificato, agli ottavi la speranza è che ci sia la sfida con Jannik Sinner: l’altoatesino al primo turno affronterà Borna Coric, in tabellone grazie al ranking protetto, e al secondo Cristian Garin. L’altro quartofinalista “designato” è il numero 2 del seeding Sascha Zverev, favorito in una fetta di tabellone interessante con Stan Wawrinka, Pablo Carreno Busta e Alexander Bublik.

Quarti teorici

Djokovic-Alcaraz

Ruud-Norrie

Auger-Aliassime-Tsitsipas

Rublev-Zverev

Primi turni italiani

Musetti-Paire

Sonego-Ivashka

Fognini-Rinderknech

Sinner-Carreno Busta