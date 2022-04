ATP Marrakech: Musetti saluta il Marocco, in semifinale ci va Djere

[8] L. Djere b. L. Musetti 6-3 6-2

Lorenzo Musetti deve rinviare l’appuntamento con la prima semifinale ATP dell’anno. Il carrarino viene eliminato nei quarti dal torneo di Marrakech, in Marocco, battuto con un netto 6-3 6-2 da Laslo Djere in soli 73 minuti. Il serbo si conferma avversario difficile per l’azzurro, sconfitto in quattro delle cinque sfide disputate dai due. Un Musetti deludente, autore di una prova molto sottotono con tanti errori e un rendimento al servizio insufficiente. L’italiano ha avuto una grande chance di portarsi in vantaggio nel terzo game del primo set, avanti 0-40 sul servizio Djere, ma non ha sfruttato le palle break e nel sesto gioco ha ceduto la battuta con un doppio fallo permettendo al serbo di allungare. Il numero 8 del seeding si è portato rapidamente sul 5-2 e non ha avuto problemi a chiudere il parziale per 6-3.

Djere ha però accusato un piccolo calo a inizio secondo set, dando la possibilità a Musetti di salire immediatamente sul 2-0. L’azzurro ha vanificato tutto con una serie di errori marchiani nel terzo gioco, concedendo il controbreak immediato. Un colpo durissimo da incassare per Musetti che da quel momento è uscito totalmente dalla partita subendo un parziale di 6-0. Djere si qualifica per la semifinale – la prima del suo 2022 – e ora attende Alex Molcan: lo slovacco, già vincitore sulla testa di serie numero 1 Auger-Aliassime, ha rimontato l’olandese Van de Zandschulp vincendo col punteggio di 4-6 6-3 6-4. L’altra semifinale la disputeranno David Goffin e Federico Coria: il belga ha battuto lo spagnolo Roberto Carballes Baena 6-7(6) 6-4 6-0; lo stesso ha fatto l’argentino eliminando il francese Richard Gasquet 6-7(1) 6-1 6-4.