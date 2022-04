ATP Marrakech: Goffin ritrova una finale, affronterà Molcan

A. Molcan b. [8] L. Djere 6-1 7-5

D. Goffin b. F. Coria 6-3 6-3



David Goffin torna a disputare una finale ATP dopo oltre un anno: il 31enne belga si giocherà il titolo a Marrakech, in Marocco, grazie al successo odierno sull’argentino Federico Coria, battuto 6-3 6-3. Goffin, che proprio in questo torneo ha festeggiato le 300 vittorie nel circuito, è partito subito in svantaggio di un break nel primo set ma ha reagito recuperando immediatamente e dal 3-3 ha piazzato l’allungo decisivo strappando altre due volte il servizio all’avversario. Nel secondo parziale equilibrio fino all’ottavo gioco, quando il belga ha ottenuto il break decisivo chiudendo nel game successivo al primo match point. Per Goffin quella di domani sarà la finale numero 15 in carriera, la prima stagionale e la terza sulla terra: il suo bilancio è di 5 successi e 9 sconfitte, l’ultimo titolo nel febbraio 2021 a Montpellier mentre l’unico trionfo sul rosso risale a Kitzbuhel 2014. L’avversario dell’ex top 10 sarà lo slovacco Alex Molcan, che ha battuto 6-1 7-5 il serbo Laslo Djere. Molcan giocherà la sua seconda finale ATP dopo quella persa un anno fa a Belgrado contro Djokovic, a prescindere dal risultato è già certo di entrare nella top 50 del ranking per la prima volta in carriera. Un solo precedente tra i due finalisti, risalente a pochi mesi fa: negli ottavi del 250 di Melbourne lo slovacco batté il belga 7-5 6-3.