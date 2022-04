ATP Houston: Tiafoe vince la battaglia con Cuevas, ok Fritz

Si è completato il quadro degli ottavi di finale all’ATP 250 di Houston, in Texas.

La partita del giorno è stata senza dubbio quella che ha visto opposti Frances Tiafoe e Pablo Cuevas: il numero 6 del seeding ha avuto la meglio dopo due ore e 41 di lotta con il punteggio di 5-7 7-5 7-6(4) qualificandosi per i quarti di finale. Con questo risultato lo statunitense è quasi certo di migliorare il suo best ranking diventando almeno numero 28 ATP. Il suo prossimo avversario sarà John Isner, vincitore del derby con Steve Johnson per 6-7(1) 7-6(4) 6-3. Isner è uno dei due giocatori ancora in tabellone ad aver già vinto questo torneo (2013 in finale su Almagro) insieme a Cristian Garin. Il cileno, detentore del titolo avendo conquistato l’ultima edizione disputata nel 2019 prima dello stop per la pandemia, ha vinto in rimonta contro l’australiano Jordan Thompson 3-6 6-3 6-3 e nei quarti affronterà la testa di serie numero 2, Taylor Fritz. Il vincitore di Indian Wells ha eliminato facilmente Alejandro Tabilo per 6-1 6-4, in caso di conquista del titolo scavalcherebbe Jannik Sinner al dodicesimo posto della classifica garantendosi un nuovo best ranking.

Risultati

[4] J. Isner b. S. Johnson 6-7(1) 7-6(4) 6-3

[6] F. Tiafoe b. P. Cueva 5-7 7-5 7-6(4)

[5] C. Garin b. J. Thompson 3-6 6-3 6-3

[2] T. Fritz b. A. Tabilo 6-1 6-4