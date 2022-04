ATP Houston: Garin elimina Fritz, Kyrgios in semi senza giocare

Delineate le semifinali dell’ATP 250 di Houston: saranno Kyrgios-Opelka e Isner-Garin gli incroci per decidere la finale del torneo texano. L’australiano raggiunge la sua terza semi sul rosso a livello ATP dopo le due consecutive all’Estoril tra il 2015 e il 2016 e lo fa senza nemmeno scendere il campo: Michael Mmoh ha dato forfait prima poco prima del match a causa di un risentimento agli adduttori. L’avversario di Nick sarà Reilly Opelka, che ha messo fine alla bella corsa dell’olandese Gijs Brouwer, numero 361 del mondo, vincendo per 6-3 7-5. Un solo precedente tra Kyrgios e Opelka, lo scorso anno in Canada, vinto al terzo dallo statunitense. La semifinale della parte bassa vedrà invece impegnati il veterano Isner e il ritrovato Garin.



Long John ha fatto suo il derby con Frances Tiafoe per 6-4 2-6 6-3, il cileno invece ha ottenuto una bella vittoria contro il numero 2 del tabellone Taylor Fritz, battuto 6-2 6-7(5) 6-3. Garin, che tanto bene aveva fatto nella prima parte del 2021, era incappato in una profonda crisi di gioco e di risultati e quest’anno aveva vinto appena tre partite, tutte nei tornei australiani. A Houston sembra essersi ritrovato e ha allungato la striscia di imbattibilità sulla terra texana: sono 7 le vittorie consecutive nel torneo per quello che di fatto è il campione in carica avendo vinto l’edizione del 2019, l’ultima disputata prima dello stop di due anni dovuto alla pandemia di Covid. Il cileno è avanti 2-1 nei precedenti con Isner ma quella di Houston sarà il loro primo confronto sulla terra battuta.