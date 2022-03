WTA Miami: Swiatek agli ottavi a suon di 6-0, ora il big match contro Gauff

Altro giro, altro 6-0.

Sono già sette i set vinti da Iga Swiatek senza concedere game alle avversarie in questo 2022 che la vede leader nel circuito per partite vinte (22), la vedrà leader della classifica WTA tra una settimana esatta e l’ha portata oggi alla tredicesima vittoria consecutiva.

La numero 2 del seeding di Miami, terzo ‘1000’ della stagione, aveva ancora un match abbastanza agevole. Di fronte c’era Madison Brengle, giocatrice che può risultare fastidiosa con i suoi continui cambi di ritmo ma le pesanti mancanze tra servizio e dritto alla fine hanno pagato. Soprattutto, è stata enorme la differenza di rendimento nella gran parte del 6-0 6-3 conclusivo, punteggio che si è reso un filo meno delicato per la statunitense nel momento in cui la polacca si è distratta e ha cominciato a commettere qualche errore di troppo.

Sono 51 i colpi vincenti messi a segno nelle prime due partite del suo torneo a Miami. Oggi era tutto veramente facile, con il suo atteggiamento molto offensivo in risposta dell’ultimo periodo che era il modo perfetto per approcciare un servizio molto docile. Il colpo di Brengle è una rimessa in gioco senza troppa spinta né spin, su cui Iga poteva fare quello che voleva. Si è districata benissimo nei 25 minuti di primo set, ma dall’1-1 del secondo ha cominciato a perdere efficacia e innervosirsi. Brengle non aspettava altro: stava avendo un atteggiamento anche molto più aggressivo rispetto ai suoi standard, sempre alla ricerca della palla sul rovescio per provare qualcosa soprattutto col colpo incrociato, o con una palla corta. Le sue partite son così, essere pronta a sfruttare al massimo ogni mezza chance avuta. E così dopo uno 0-30 salvato sull’1-1 Swiatek è scivolata sul 15-40 sul 2-2. Ha fatto un mezzo capolavoro a rete per cancellare la prima opportunità, ma sulla seconda non ha avuto il dominio dello scambio e all’ennesimo cambio di ritmo di Brengle il rovescio ha ceduto.

Da quel cambio campo, però, invece di ritrovarsi più nervosa e preoccupata Swiatek ne è emersa con un’importante spinta e subito tornava 0-40 concretizzando la prima chance e vincendo 8 punti su 9 per tornare avanti 4-3. Di nuovo in risposta, di nuovo a palla break. Dopo averla concretizzata, è riuscita a chiudere al secondo match point. Oggi (lunedì sera in Italia) sfiderà Cori Gauff nel big match del quarto turno del tabellone. Le due si sono incontrate fin qui solo nella semifinale di Roma dello scorso anno dove Iga vinse un match molto duro. La statunitense arriva al quarto turno dopo la vittoria odierna 7-6(1) 7-5 ai danni di Shuai Zhang. La cinese ha dei rimpianti, perché nel primo set era avanti 5-3 e ha mancato due set point col servizio a disposizione e nel secondo era sopra 4-2. In entrambi i casi, una pessima gestione del momento le ha impedito di raccogliere di più mentre Gauff, più concentrata e determinata nei punti delicati, si è presa in rimonta entrambi i parziali.