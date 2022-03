ITF sospende Russia e Bielorussia: niente Coppa Davis e Billie Jean King Cup per i team campioni in carica

Arriva il primo, e tanto atteso, comunicato ufficiale di un corpo governante del tennis in merito alle sanzioni a cui sarebbero andate incontro Russia e Bielorussia dopo la raccomandazione del Comitato Olimpico Internazionale di escludere gli atleti dalle competizioni ufficiali.

A parlare in questo caso è l’ITF che sceglie il pugno di ferro: i due paesi responsabili dell’inizio della guerra in Ucraina sono sospesi, e dunque esclusi, dalle competizioni a squadre in via ufficiale.

Le nazionali russe, di Coppa Davis e Billie Jean King Cup, già nel 2021 avevano gareggiato sotto il nome di “RTF” (Russian Tennis Federation) a causa dello scandalo del doping di stato. Vista la posizione presa dai tennisti ucraini, che hanno chiesto alla stessa ITF, alla WTA e all’ATP, di permettere agli atleti russi e bielorussi di gareggiare ancora senza segni di riferimento al proprio paese (colori, inno, bandiera) si pensava che quella fosse la via scelta.

Durissimo, quindi, il colpo per la squadra di Daniil Medvedev che non potrà difendere il titolo ottenuto a dicembre dello scorso anno come anche per quella di Anastasia Pavlyuchenkova, protagonista invece a inizio novembre. Per quanto riguarda la Bielorussia, c’erano in programma gli spareggi ad aprile per la nazionale femminile mentre, in questo fine settimana, la squadra maschile avrebbe dovuto affrontare il Messico. Niente da fare dunque.

Da rimarcare, però, che il comunicato ITF non interessa i tornei in cui il tennista o la tennista delle due nazioni può competere singolarmente. Non c’è nessun ban, in questo caso, per i tornei del circuito. In quel caso si attende ancora il comunicato di ATP e WTA anche se pare si andrà verso la neutralità dell’atleta visto che Elina Svitolina, che ieri aveva annunciato un boicottaggio delle sue partite se non fosse stata accolta la richiesta, ha fatto trapelare che dovrebbe a breve arrivare una comunicazione ufficiale che darà la neutralità a russi e bielorussi.