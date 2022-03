Federer a Wimbledon? Luthi pessimista: “Non vedo come possa farcela”

“Non vedo come Roger Federer potrebbe giocare Wimbledon, al momento”.

E’ quanto afferma Severin Luthi, amico del campione svizzero e capitano della nazionale elvetica di Coppa Davis impegnata nel weekend nel preliminare contro il Libano. Federer è assente dai campi dallo scorso luglio, quando fu battuto nei quarti a Wimbledon da Hubert Hurkacz, incassando anche un tremendo 6-0 nel terzo set. A seguire è arrivata l’ennesima operazione al ginocchio e adesso la riabilitazione ancora in corso.

“Roger sta lavorando per rinforzare il tono muscolare delle gambe e di tutto il corpo. Questa settimana Roger scambierà qualche palla con sua moglie, ma non vedo come possa essere pronto per Wimbledon. La cosa più importante per lui è tornare gradualmente sul campo, ma vista la situazione non riesco a immaginare di vederlo giocare a Wimbledon, anche se non posso dire sia impossibile che succeda”, precisa Luthi al quotidiano ‘Tages Anzeiger’. Non è da escludere che rientro di Federer possa avvenire direttamente alla Laver Cup di settembre, evento a cui lo svizzero tiene particolarmente.