Djokovic, addio al coach Vajda (E anche lo sponsor Peugeot se ne va)

Il serbo Novak Djokovic ha deciso di separarsi dal suo storico coach Marjan Vajda, a cui era legato dal 2006.

Il tecnico slovacco era stato affiancato dal 2019 da Goran Ivanisevic. Restano insieme a Djokovic il preparatore fisico italiano Marco Panichi e i fisioterapisti Ulises Badio e Miljan Amanovic. Non è la prima volta che Djokovic e Vajda si dicono addio: era già accaduto a metà del 2017, nel pieno della crisi che avrebbe fatto sprofondare in classifica il serbo. Per circa un anno Nole si affidò al duo Stepanek-Agassi, prima di tornare con Vajda al Roland Garros 2018 e cominciare un nuovo ciclo vincente.

Ma Vajda non è l’unica “perdita” del serbo. Anche lo sponsor Peugeot, tra i più importanti per lui, abbandona il numero 2 del mondo. A confermarlo è stato Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, al termine di un incontro con la stampa per la presentazione del piano strategico a lungo termine del gruppo. “Non continueremo la sponsorizzazione con Djokovic”, ha detto Tavares. La motivazione sarebbe legata alle perdite economiche dovute alla pandemia ma è difficile non pensare che il caso vaccino abbia avuto un grosso peso sulla vicenda.