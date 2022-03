Challenger Marbella: Wawrinka e Thiem sconfitti al rientro

Rientro con sconfitta per Stan Wawrinka e Dominic Thiem, entrambi assenti dai campi da tantissimo tempo e tornati a competere nel torneo Challenger di Marbella, in Andalusia. Il primo a scendere in campo è stato lo svizzero – 37 anni festeggiati ieri – che è stato sconfitto per 6-2 6-4 dallo svedese Elias Ymer, numero 131 del mondo. Wawrinka, il cui ultimo match risaliva al marzo del 2021 a Doha, dopo aver perso nettamente il primo set si è trovato avanti 4-1 nel secondo ma non ha saputo gestire il vantaggio facendosi rimontare. Non è andata meglio a Thiem, reduce da un calvario di 9 mesi a causa del polso destro: l’austriaco – ultimo match a giugno, sull’erba di Maiorca – ha esordito contro l’argentino Pedro Cachin, 228 ATP, ed è stato battuto con il punteggio di 6-3 6-4. Per entrambi la strada verso il ritorno ad alti livelli è ancora lunga, come normale che sia, ma se Thiem ha dalla sua l’età lo stesso non si può dire per Wawrinka: a 37 anni pensare di rivederlo giocare alla pari con i migliori sembra abbastanza utopistico, anche se Stan sembra determinato a volersi togliere ancora qualche soddisfazione.