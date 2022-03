Berrettini operato alla mano destra: “È andata bene”

Intervento chirurgico per Matteo Berrettini, operato quest’oggi alla mano destra dopo aver dato forfait al Masters 1000 di Miami. A renderlo noto è stato lo stesso numero 1 azzurro con un post su Instagram accompagnato da una foto post operazione. “Dopo il ritiro dal torneo di Miami a causa di un infortunio alla mano destra – scrive Berrettini -, io e il mio team abbiamo parlato con medici e specialisti, avendo effettuato tutti i controlli e gli accertamenti del caso, ci hanno consigliato di procedere con una piccola operazione per garantire un rapido e completo recupero. Oggi mi sono sottoposto all’operazione ed è andata molto bene. I medici ed il mio team stanno già discutendo del programma per tornare in campo e appena avremo un quadro più chiaro vi fornirò maggiori aggiornamenti. Come sempre grazie mille per il vostro supporto”. Si tratta dell’ennesimo problema fisico per Matteo, che sembra non avere pace: dopo un 2021 condizionato dagli infortuni agli addominali, anche la nuova stagione non è iniziata sotto i migliori auspici e dopo il ritiro ad Acapulco (sempre causa addome) adesso è arrivato il guaio alla mano. Ancora da capire quali saranno i tempi di recupero, Berrettini figura iscritto a Monte Carlo ma a questo punto la sua presenza nel primo importante appuntamento stagionale sulla terra battuta è tutt’altro che scontata.