Berrettini e Tomljanovic si sono lasciati? L’indizio arriva da Instagram

La storia d’amore tra Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic è giunta al capolinea?

Per il momento non è arrivata alcuna dichiarazione ufficiale dai due, ma gli indizi social sembrano indicare una rottura. Su Instagram infatti, Tomljanovic non è più tra i follower di Berrettini e la tennista australiana ha cancellato dal proprio profilo tutte le foto che li ritraggono insieme. Non solo. Un altro segnale di una possibile fine del rapporto arriva direttamente da Indian Wells, dove sono entrambi in tabellone.

Ajla Tomljanovic e Matteo Berrettini, fidanzati dal 2019

Durante il match dell’australiana contro Hailey Baptiste, vinto da Ajla in tre set, l’azzurro era impegnato ad allenarsi: circostanza sospetta visto che il numero 6 del mondo è sempre stato molto attento a non far coincidere gli orari delle sue sessioni d’allenamento con quelli dei match della fidanzata, alla quale è legato sentimentalmente dal 2019. In attesa di conferme o smentite, i due continuano il loro percorso nel torneo californiano: Tomljanovic affronterà questa sera Sorana Cirstea al secondo turno, Berrettini invece dovrà attendere domenica per fare il suo esordio contro uno tra Ugo Humbert e Holger Rune.