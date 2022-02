Wawrinka parteciperà al Roland Garros

Stan Wawrinka sarà ai nastri di partenza del Roland Garros 2022.

A darne l’annuncio è lo stesso tennista svizzero in un’intervista a Le Parisien. L’ex numero 3 del mondo è fermo dal 9 marzo 2021, quando fu battuto al primo turno del torneo di Doha da Lloyd Harris. Dopodiché un lunghissimo stop a causa di un infortunio al piede sinistro che lo ha costretto anche a un’operazione. Stan è tornato da poco ad allenarsi e punta a disputare qualche torneo di preparazione prima dello Slam parigino, in cui ha trionfato nel 2015 battendo in finale Djokovic. La sua ultima partecipazione a Bois de Boulogne invece risale al 2020, quando fu battuto a sorpresa al terzo turno da Hugo Gaston.



“Le persone spesso mi chiedono perché cerco di tornare dall’infortunio e continuare – ha dichiarato Wawrinka al quotidiano francese -, ma il motivo è che il tennis è la mia passione, io amo il pubblico. Soprattutto quando entro in un campo da tennis tengo sempre a mente che si tratta di un gioco; la base del tennis è dire a un bambino ‘Vai a giocare!’ Ci sono molti che lo dimenticano quando diventano professionisti: prendono il tennis troppo come un lavoro. Ciò che mi motiva e che ancora mi spinge ad andare avanti – conclude lo svizzero, 37 anni il prossimo marzo – è il fatto che dico a me stesso che mi divertirò”.