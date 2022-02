Sinner-Piatti, è finita: clamoroso divorzio

Un fulmine a ciel sereno scuote il tennis italiano: la collaborazione tra Jannik Sinner e Riccardo Piatti sta per concludersi.

Questione di giorni, forse addirittura di ore, ma la fine del sodalizio è ormai certo. L’annuncio è stato dato in serata da Sky Sport, non si conoscono però i motivi che stanno portando a questa inattesa rottura maturata dopo la trasferta australiana. I due avevano iniziano a lavorare insieme nel 2014, quando un Sinner ancora bambino si era trasferito a Bordighera, e insieme hanno ottenuto ottimi risultati: 5 tornei ATP, il titolo alle Next Gen Finals, due quarti di finale Slam, l’ingresso in top 10 e la partecipazione alle ATP Finals di Torino, seppur da riserva.

Agli Australian Open l’azzurro aveva anticipato l’imminente ingresso di una nuova misteriosa figura nel suo team ma niente lasciava presagire che si sarebbe arrivati alla rottura con il suo coach storico. Bisognerà aspettare l’annuncio ufficiale e le dichiarazioni dei due protagonisti per conoscere le ragioni della separazione. Nel frattempo Sinner, positivo al Covid, dopo aver dato forfait a Rotterdam è stato costretto a cancellarsi anche dal torneo di Marsiglia. Il suo ritorno in campo dovrebbe avvenire a Dubai e nel suo angolo, per la prima volta dopo otto anni, non ci sarà più Riccardo Piatti.