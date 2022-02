Nadal: “Che sia vaccinato o no, sarebbe bello se Djokovic giocasse gli Slam”

“Che sia vaccinato o meno, la cosa migliore sarebbe che Novak Djokovic potesse tornare a giocare il Grande Slam”.

È quanto afferma il vincitore degli ultimi Australian Open, Rafael Nadal, tornando sulla vicenda del giocatore serbo che non ha potuto partecipare al torneo australiano a causa dell’assenza della vaccinazione al Covid. “Se Novak può giocare il Grande Slam senza essere vaccinato, è un bene”, ha detto ancora lo spagnolo in conferenza stampa, prima del torneo di Acapulco.

“Influirà sulla sua stessa storia, indipendentemente dal fatto che possa giocare o meno. Non so se influenzerà i Grandi Slam… Ognuno prende le proprie decisioni e deve conviverci“, ha aggiunto il maiorchino, detentore del record di maggior numero di vittorie negli Slam, 21 contro le 20 di Roger Federer e Djokovic. Nadal questa settimana scenderà in campo nell’ATP 500 di Acapulco, il suo esordio è previsto contro lo statunitense Reilly Opelka. Nello stesso torneo, Daniil Medvedev cercherà di conquistare la prima posizione in classifica mondiale scalzando proprio Djokovic, impegnato invece a Dubai.