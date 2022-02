Indian Wells: Djokovic iscritto, ma per giocare serve il vaccino

Novak Djokovic è stato incluso nella lista degli iscritti al torneo ATP di l’Indian Wells Open del prossimo mese nonostante il torneo richieda che tutti i giocatori siano vaccinati contro il covid-19.

Il mese scorso, il numero uno al mondo e il 20 volte vincitore del Grande Slam è stato espulso dall’Australia alla vigilia degli Australian Open dopo che il suo visto d’ingresso nel paese è stato cancellato a causa della sua mancanza di vaccinazione contro il coronavirus. Djokovic credeva di essere idoneo per entrare nel paese e competere dopo essere risultato positivo al coronavirus a dicembre e essersi ripreso completamente. Il serbo è stato successivamente rimandato a casa per aver perso la battaglia legale che ha dominato gran parte dell’agenda delle notizie sportive durante le prime settimane del 2022.

Djokovic farà il suo ritorno in campo ai Dubai Duty Free Tennis Championships alla fine di questo mese, con la vaccinazione non obbligatoria. Ma è a Indian Wells, dove il cinque volte campione è stato annunciato come concorrente, suscitando curiosità sul fatto che siano in attesa di altre battaglie legali o se Djokovic sia stato vaccinato da allora. Una dichiarazione di Indian Wells recitava: “Con la salute e la sicurezza come priorità assoluta del torneo, il BNP Paribas Open richiederà una prova valida di vaccinazione completa per accedere all’Indian Wells Tennis Garden per il torneo. Per il secondo anno consecutivo, il BNP Paribas Open ha collaborato con Clear, la società di identità sicura, per facilitare l’attuazione della politica di vaccinazione obbligatoria della sede in vista del torneo del 2022″.

“Le linee guida per i giocatori sono regolate dai protocolli stabiliti dai rispettivi organi di governo, WTA e ATP, nonché da eventuali restrizioni stabilite dagli Stati Uniti d’America in merito allo stato di vaccinazione dei viaggiatori internazionali che entrano nel Paese”. Le immagini di Djokovic non compaiono in nessuno dei post sui social media del torneo né nell’annuncio promozionale del sito web, mentre la sua inclusione nell’elenco degli iscritti è poco più di una nota a piè di pagina – ma, soprattutto, include lui. La dichiarazione continuava: “Una ricca formazione di migliori 10 giocatori dell’ATP si unirà a Rafael Nadal nel cercare di mettere insieme una performance rivoluzionaria nel paradiso del tennis.

“Il campione degli US Open 2021 e il finalista degli Australian Open 2022 Daniil Medvedev (n. 2 al mondo), il vincitore delle ATP Finals 2021 Alexander Zverev (n. 3 del mondo) e il finalista degli Open di Francia 2021 Stefanos Tsitsipas (n. 4 al mondo) saranno alla ricerca ciascuno del loro titolo nel deserto. Il campione in carica del BNP Paribas Open Cameron Norrie (n. 13 del mondo) cercherà di replicare la sua straordinaria corsa al titolo del 2021, in cui ha vinto la sua prima corona Masters 1000. “Anche Novak Djokovic, numero 1 al mondo e cinque volte campione di Indian Wells, è nell’elenco degli iscritti al torneo”.