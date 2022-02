Federer e Nadal alla Laver Cup 2022: nuovo doppio insieme?

Roger Federer e Rafael Nadal di nuovo insieme su un campo da tennis? Possibile.

I due fuoriclasse infatti parteciperanno alla Laver Cup 2022, in programma alla O2 Arena di Londra dal 23 al 25 settembre, e potrebbero essere compagni di doppio proprio come accaduto nell’edizione del 2017. L’ufficialità è arrivata quest’oggi e Federer – impegnato in un lungo percorso di riabilitazione dopo l’infortunio e l’operazione al ginocchio destro – ha commentato con entusiasmo la notizia: “Non vedo l’ora di tornare a giocare entro la fine dell’anno e la Laver Cup fa parte del mio piano”.

A Fedal Comeback.

Tennis superstars @rogerfederer and @RafaelNadal will represent Team Europe this September at #LaverCup London 2022. Premium hospitality packages available starting February 7. Multi-session tickets go on sale in early March. https://t.co/APOt1nJCb1 pic.twitter.com/4ufboTFDp6 — Laver Cup (@LaverCup) February 3, 2022

Lo svizzero punta al rientro in campo per l’estate e la Laver Cup – competizione a squadre che mette di fronte Europa e Resto del Mondo – è tra i suoi obiettivi, visto che è coinvolto in prima linea nell’organizzazione. Anche Nadal, fresco di record Slam dopo l’incredibile successo a Melbourne, è pronto a tornare nel team europeo affiancando Roger: “Se potessimo condividere il campo ancora una volta insieme, in doppio, sarebbe un’esperienza davvero speciale per entrambi in questa fase della nostra carriera”, ha dichiarato lo spagnolo.

Quella del 2022 sarà la quinta edizione della Laver Cup, nata nel 2017 e intitolata alla leggenda del tennis Rod Laver. Fino ad ora l’Europa ha sempre trionfato – nel 2020 la sfida non si è disputata a causa della pandemia di Covid – con Federer e Nadal spesso protagonisti (lo svizzero presente nelle prime tre edizioni, lo spagnolo nel 2017 e 2019). Cinque anni fa i due giocarono – e vinsero – insieme un match di doppio contro il duo statunitense Querrey-Sock. Non si conoscono ancora i nomi degli altri partecipanti del team Europa e quelli del team Resto del Mondo.