Darwin Blanch conquista il primo punto ATP a soli 14 anni

Il nome Darwin Blanch probabilmente non vi dirà nulla, ma chi ama seguire le giovani promesse del tennis farà bene a segnarlo sul proprio taccuino: l’americano infatti ha conquistato questa settimana il suo primo punto ATP a soli 14 anni e cinque mesi, diventando il secondo più giovane nella storia.

È successo all’ITF di Vilhena, in Spagna, dove dopo aver superato le qualificazioni, Darwin Blanch ha battuto al primo turno lo spagnolo Gerald Planelles – numero 1596 del ranking – per 3-6 6-3 6-4.

L’americano è stato poi eliminato al secondo turno dal francese Maxime Chazal (6-3 6-1), ma la vittoria su Planelles è bastata per far comparire il suo nome in classifica. Non si tratta però di un record assoluto: nel 2015 lo spagnolo Nicolás Álvarez Varona conquistò il suo primo punto a 14 anni e tre mesi. Lo spagnolo oggi ha 20 anni e attualmente occupa la posizione 307 della classifica (suo best ranking). Bisognerà attendere qualche anno per scoprire se Blanch – finalista all’Orange Bowl under 14 del 2021 – saprà fare meglio.