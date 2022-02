ATP Rotterdam: Tsitsipas e Auger-Aliassime per il titolo

Saranno Stefanos Tsitsipas e Felix Auger-Aliassime a disputare la finale dell’ATP 500 di Rotterdam. Il greco ha confermato il suo status da numero 1 del seeding e si è qualificato battendo Jiri Lehecka, sorpresa del torneo, vincendo in rimonta 4-6 6-4 6-2. Il giovane ceco, partito dalle qualificazioni è capace di battere Denis Shapovalov al primo turno, ha messo in difficoltà Tsitsipas per un set e mezzo prima di cedere all’avversario. Il 20enne di Knezmost archivia comunque un torneo molto positivo che lo proietta in top 100 per la prima volta in carriera: sarà numero 95 del ranking da lunedì. A sfidare il numero 4 del mondo in finale sarà Felix Auger-Aliassime, vincitore anche lui in rimonta contro Andrey Rublev.





Il canadese ha battuto il russo, detentore del titolo, con il punteggio di 6-7(5) 6-4 6-2 e domani proverà a sfatare il tabù delle finali: ne ha giocate 8 a livello ATP – compresa una a Rotterdam, nel 2020 – ma non ne ha vinta nemmeno una. Quest’anno è stato protagonista in ATP Cup guidando il Canada al successo ma gli manca ancora il sigillo in singolare. Per farcela dovrà però battere Tsitsipas, che di finali ne ha già giocate 17 – vincendone 7 – ma è 0 su 7 negli ATP 500. I precedenti sono 5-2 in favore del greco, Auger-Aliassime ha vinto le prime due sfide ma il greco ha fatto sue le successive cinque. L’unico precedente giocato sul veloce indoor è la finale di Marsiglia 2020, vinta da Tsitsipas 6-3 6-4.