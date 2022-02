ATP Rotterdam; Auger-Aliassime spezza l’incantesimo

[3] F. Auger-Auliassime b. [1]S. Tsitsipas 6-4 6-2

Ha scelto il modo migliore Felix Auger-Aliassime per vincere il suo primo – e non certo ultimo – torneo ATP. Dopo otto finali perse, e non contando l’ATP Cup vinta con Shapovalov, il giovane canadese ha finalmente vinto una finale e l’ha vinta contro il numero del mondo, e dopo aver battuto il numero 7, cioè Tsitsipas e Rublev, che erano anche teste dis erie 1 e 2 del torneo olandese. Insomma una vittoria dal prestigio più ampio di un semplice “500” arrivata alla fine di una settimana che era cominciata così così, con le difficoltà prima contro Gerasimov e poi contro Murray, ma conclusa in modo perfetto con una dimostrazioen dif orza contro un Tsitsipas sostanzialmente travolto. Il servizio di Auger-Aliassime non ha permesso al greco di entrare mai in partita, visto che se togliamo l’unico game in cui si è arrivati ai vantaggi – il secondo del secondo set, a buoi già lontani dalla stalla – il canadese ha perso la miseria di 4 punti in 8 turni di battuta, davvero incredibile. Tsitsipas ha tenuto un po’ col servizio ma ormai in fiducia Auger-Aliassime nel secondo set ha rischiato di infliggere un parziale persino più severo a Stefanos e insomma c’è poco altro da raccontare, visto l’enorme divario odierno anche nei colpi da fondo campo.

Felix riscatta la sconfitta della finale di due anni fa contro Monflse se Ruud nond ovesse battere Schwartzman stasera sarebbe numero ATP. Ma la sensazione è che il bello stia solo per cominciare.