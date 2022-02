ATP Rotterdam: Auger-Aliassime elimina Murray, ok Tsitsipas e Rublev

Stefanos Tsitsipas si è qualificato per i quarti di finale dell'”ABN AMRO World Tennis Tournament”, torneo ATP 500 che si sta disputando sul veloce indoor di Rotterdam, in Olanda.

Il greco, prima testa di serie e con l’ex tennista svedese Thomas Enqvist nel suo angolo come nuovo coach, ha battuto 6-4 6-1 il bielorusso Ilya Ivashka e domani affronterà l’australiano Alex de Minaur. Ai quarti anche il secondo favorito del tabellone, Andrey Rublev: il russo ha rifilato un doppio 6-3 al coreano Kwon.

La sfida del giorno era quella tra Felix Auger-Aliassime e Andy Murray: ha vinto il canadese per 6-3 6-4 e nei quarti troverà un altro britannico, Cameron Norrie. Sorpresa nel primo match di giornata, con il giovane ceco Jiri Lehecka ha battuto in rimonta Botic van de Zandschulp con il punteggio di 1-6 6-4 6-4. Il numero 137 del mondo, partito dalle qualificazioni, sarà l’avversario di Lorenzo Musetti nel quarto di finale in programma domani. Occasione importante per l’azzurro.