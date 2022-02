ATP Dallas: Opelka da record, in finale derby con Brooksby

Le semifinali tutte a stelle e strisce del torneo di Dallas premiano Reilly Opelka e Jenson Brooksby: saranno loro a giocarsi il titolo della prima edizione del 250 texano. Opelka, numero 2 del tabellone, ha battuto con un doppio 7-6 John Isner in un match storico: il tie break del secondo set è stato infatti il più lungo della storia a livello ATP. Il 24enne del Michigan se lo è aggiudicato per 24 punti a 22, annullando 10 palle set e chiudendo all’ottavo match point. Ben 39 gli ace messi a segno nella partita dal gigante americano, per caratteristiche erede ideale di “Long John”.

In finale il derby sarà con Brooksby, testa di serie numero 4, il quale ha battuto Marco Giron per 6-4 6-7(4) 7-6(5). Per Opelka sarà la quarta finale in carriera e le due vinte sono state giocate proprio sul veloce americano (New York e Delray Beach); il 21enne Brooksby, uno dei giovani più interessanti del circuito, è invece alla sua seconda finale dopo quella persa lo scorso anno sull’erba di Newport contro Kevin Anderson. A prescindere dal risultato, il californiano avrà un nuovo best ranking: sarà numero 45 in caso di sconfitta mentre arriverebbe al numero 41 ATP se dovesse festeggiare il suo primo trofeo.