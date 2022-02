ATP Buenos Aires: Ruud campione, Schwartzman battuto in rimonta

[1] C. Ruud b. [2] D. Schwartzman 5-7 6-2 6-3



Casper Ruud vince l’ATP 250 di Buenos Aires battendo in tre set Diego Schwartzman, detentore del titolo. Il norvegese si impone 5-7 6-2 6-3 in due ore e 37 minuti di partita faticosa e con tanti game lottati, come ci si poteva aspettare alla vigilia. Schwartzman ha pagato il grande sforzo fatto nel primo parziale, vinto in volata ma che gli è costato tanto in termini di energie fisiche e mentali. Ruud festeggia il primo titolo di una stagione iniziata non nel migliore dei modi, con il forfait agli Australian Open causato da un infortunio. Il numero 8 del mondo si conferma giocatore di alto livello sulla terra battuta: su questa superficie ha vinto 6 dei suoi 7 titoli, tutti ATP 250. Si tratta anche del bis a Baires dopo il successo del 2020 contro Pedro Sousa in finale; nella capitale argentina il norvegese è ancora imbattuto, con nove vittorie in altrettanti incontri.