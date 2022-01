WTA Sydney: Muguruza si impone all’esordio, Jabeur rompe il tabù Kvitova. Kontaveit ai quarti

Il 2022 di Garbine Muguruza comincia con un successo nel secondo turno del WTA 500 di Sydney.

La spagnola, numero 2 del seeding e sfruttando un bye al primo turno, è già ai quarti di finale dopo il comodo 6-1 7-6(4) ai danni di Ekaterina Alexandrova e affronterà ora Daria Kasatkina, impostasi 6-3 6-4 ai danni di Elise Mertens.

L’altro quarto di finale già formato è quello tra Anett Kontaveit, numero 4 del seeding, e Ons Jabeur, numero 7. L’estone ha superato 6-3 6-1 Elena Gabriela Ruse mentre la tunisina ha colto la prima vittoria in carriera contro Petra Kvitova dopo tre sconfitte senza mai vincere set: 6-4 6-4, rientrando in entrambi i parziali da 1-3 di ritardo.

Risultati

[3] B. Krejcikova vs J. Cristian

C. Garcia vs [9] E. Rybakina

[4] A. Kontaveit b. E. G. Ruse 6-3 6-1

[7] O. Jabeur b. P. Kvitova 6-4 6-4

[5] P. Badosa vs A. Tomljanovic

[LL] O. Dodin vs B. Bencic

D. Kasatkina b. E. Mertens 6-3 6-4

[2] G. Muguruza b. E. Alexandrova 6-1 7-6(4)