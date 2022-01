WTA Adelaide: Barty fa doppietta, suo anche il titolo in doppio con Sanders

Finisce nel migliore dei modi la settimana di Adelaide per Ashleigh Barty. La numero 1 del mondo in singolare si è tolta lo sfizio di trionfare sia in singolo che in doppio nel torneo WTA 500 del South Australia.

È la terza volta in carriera che riesce a fare doppietta dopo aver vinto singolare e doppio nel WTA 250 di Kuala Lumpur nel 2017 (in coppia con Casey Dellacqua) e nel WTA 500 di Stoccarda del 2021 (quando fece coppia con Jennifer Brady).

Ad Adelaide Ashleigh si è unita all’amica e connazionale Storm Sanders e assieme hanno battuto le teste di serie numero 4 Cori Gauff e Caty McNally all’esordio, poi un walkover di Leylah Fernandez ed Erin Routliffe al secondo turno, un successo 6-1 2-6 10-8 in semifinale contro Sania Mirza e Nadiia Kichenok e infine la vittoria in finale per 6-1 6-4 contro Darija Jurak e Andrea Klepac.

Titolo numero 12 in doppio per Barty, poche ore dopo aver vinto il trofeo numero 14 in singolare. Il ranking attuale nella categoria la vede addirittura al numero 102 del mondo, ma con un best ranking di numero 5 ottenuto nel maggio del 2018 che testimonia come il valore reale possa essere ben più alto, oltre a dimostrarlo spesso aiutandosi nel singolare ad avere ancor più armi contro le varie avversarie.