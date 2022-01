Panatta: “Djokovic? Una storiaccia, Nole ha veramente stancato tutti”

“Onestamente, Djokovic ha rotto le scatole a tutti. Questo susseguirsi di ricorsi… ma chi gliel’ha fatto fare? Non ne esce bene. Tutti i suoi colleghi ce l’ha contro, la maggior parte dell’opinione pubblica ce l’ha contro. Ha a favore una minoranza di no-vax”.

Adriano Panatta, ai microfoni di “Dribbling” su Rai2, non usa giri di parole per commentare la vicenda del tennista serbo in Australia. “Credo che a questo punto il governo non possa tornare indietro: se il ministro dell’Immigrazione toglie un’altra volta il visto non credo potrà giocare, se poi conta più un giudice che il governo può darsi pure… Ma la cosa più importante è che ne escono malissimo tutti: lui, il torneo di Melbourne, il direttore del torneo, il governo, è una storiaccia di cui avremmo fatto volentieri a meno”.

Per Panatta, però, “la cosa più grave è che è andato in giro, pur non essendo vaccinato, a incontrare delle persone. Si crede infallibile e ha portato avanti un discorso che si è dimostrato fallimentare”. E per quanto riguarda gli Australian Open, “perdendo il più forte del mondo sportivamente ne escono ridimensionati. Però mi chiedo: a Indian Wells Djokovic potrà giocare? E a Montecarlo? A Roma? A Parigi? Ricominceremo con questa tiritera? Speriamo di no…”.