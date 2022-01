Italiani in Australia: bene Sonego, male Fognini, Fabbiano e Giannessi allo sprint decisivo

Travolti dal caso Djokovic ormai ci si è dimenticati che nel frattempo sono cominciate le qualificazioni dell’Australian Open, con ancora quattro italiani in corsa per il main draw dello Slam forse più atteso di sempre. In attesa di Caruso e Cobolli, Fabbiano e Giannessi sono arrivati al turno decisivo dopo aver battuto Ferreira Silva e Halys. Mentre Fabbiano contro il portoghese se l’è cavata in due set, seppure combatutti, quella di Giannessi contro il francese è una mezza impresa, visto che il mancino di La Spezia ha annullato tre match point prima di chiudere 12-10 il tiebreak decisivo. Niente da fare invece per Vavassori, superato in due set da Escobedo.

Oltre che a Melbourne si gioca anche ad Adelaide e a Sydney. Nella città dedicata alla moglie di Guglielmo IV era in campo Gianluca Mager, che ha trovato un ostacolo insormontabile in Karen Khachanov, che l’ha battuto in due set. Ad Adelaide c’è anhce Tanasi Kokkinakis, che ha superato, ovviametne in tre tiebreak, John Isner.

A Sydney hanno giocato Sonego e Fognini con alterne fortune. Il piemontese non ha avuto nessun problema contro Sebastian Baez, argentino di belle speranze, concedendo solo cinque game. Fognini invece continua la sua parabola discendente, sconfitta anche contro Brandon Nakashima in due tiebreak molto combattuti. Fognini ha avuto tre set point nel secondo set, ma non sono bastati.

Australian Open qualificazioni

Secondo turno

E. Escobedo b. A. Vavassori 7-6(3) 6-4

A. Giannessi b. Q. Halys 3-6 6-3 7-6(10)

T. Fabbiano b. P. Ferreira Silva 6-2 7-5

ATP Adelaide

Secondo turno

[1] G. Monfils vs T. Monteiro

C. Moutet vs M. Fucsovics

[3] K. Khachanov b. G. Mager 7-5 6-3

A. Rinderknech b. S. Kwon 5-7 6-3 6-2

T. Paul b. B. Bonzi 6-4 7-6(6)

M Cilic b J. Munar 7-6(6) 6-2

[WC] A. Vukic b. [Q] S. Jonnson 6-4 7-5

[WC] T. Kokkinakis b. [2] J. Isner 6-7(5) 7-6(5) 7-6(4)

ATP Sydney

Secondo turno

[1] A. Karatsev b. M. Kecmanovic 7-5 6-4

[5] L. Sonego b. S. Baez 6-2 6-3

[3] D. Evans b. P. Martinez 6-2 6-3

[SE] M Cressy vs [6] D. Lajovic

B. Nakashima b. [7] F. Fognini 7-6(7) 7-6(6)

[4] R. Opelka b. [WC] J. Thompson 6-3 6-2

[8] D. Goffin b. [LL] D. Kudla 6-2 6-3

[WC] A. Murray vs [2] N. Basilashvili