Australian Open, italiani: un Berrettini stremato evita guai seri

Matteo Berrettini si è presentato distrutto, fisicamente, ai microfoni sulla Margaret Court Arena di Melbourne appena dopo la partita vinta contro Brandon Nakashima per 4-6 6-2 7-6(5) 6-3 nel primo turno dell’Australian Open. Un match durissimo, non solo per l’ottima qualità di gioco del giovanissimo avversario ma per tanti problemi, anche di natura fisica, affrontati lungo le oltre tre ore di gioco.

È rimasto brillante, l’azzurro, mentre veniva intervistato, coprendo con un sorriso e una battuta (“non so se posso dirlo in tv”) il fatto che sia dovuto scappare dal campo per due volte a causa di pesanti problemi allo stomaco. Era un match dominato dai servizi, ma quando si scambiava era sembrato da subito avere qualcosa in meno di Nakashima, bravissimo soprattutto col rovescio a fare gioco e a pizzicare i punti deboli dell’italiano. Matteo faticava, e sul 4-4 non ha concretizzato in risposta una piccola chance che poteva valere oro. Dopo il cambio campo, al servizio per rimanere nel set, ha giocato forse il peggior game della sua partita con due brutti errori nei primi punti e uno 0-30 da cui non solo non è riemerso, ma è voluto dire set perso tra l’altro con il primo doppio fallo della sua partita proprio sul set point.

Ha reagito molto bene, crescendo un po’ tra servizio e dritto e approfittando di un leggero calo di Nakashima a inizio del secondo set per andare immediatamente avanti di un break e controllare meglio la situazione, ma dopo aver pareggiato i conti sono tornati, prepotentemente, i problemi. Si muoveva male, anche il coach Vincenzo Santopadre dalla panchina lo osservava poco convinto. Nella prima parte del terzo set Berrettini ha chiamato il fisioterapista in campo che lo ha visitato, sul 3-2 in suo favore (senza break) dandogli una pillola per quello che l’azzurro diceva essere un problema allo stomaco. La pausa, un po’ più lunga, ha però sortito l’effetto opposto perché Nakashima da lì in avanti è stato il migliore in campo fino al 5-4 e 15-40 in risposta. Matteo, a un passo dal finire indietro 2 set a 1, si è salvato grazie a due punti giocati non benissimo dall’avversario che ha avuto per la prima volta un pizzico di indecisione con due dritti: il primo un cambio in lungolinea finito largo di nulla, il secondo con un passante di dritto un po’ troppo centrale. Berrettini ha retto, è riuscito ad arrivare al tie-break senza soffrire ulteriormente ma lì, dal 5-0, ha avuto un nuovo tracollo di energie sbagliando tutto quello che poteva. Il dritto lo aveva abbandonato, una comoda volèe sul primo set point era finita a metà rete e da 3-6 lo statunitense si ritrovava 5-6, vanificando tutto in maniera altrettanto incredibile perché aveva nel dodicesimo punto la palla perfetta sul suo rovescio con tutto il lungolinea libero.

Vincere quel set, in quelle condizioni, è stata un’autentica liberazione. Berrettini nel quarto ha potuto partire avanti al servizio, Nakashima era calato e questo lo ha agevolato finché, sul 3-2, è arrivato il break che ha spezzato definitivamente l’incontro. C’è voluto ancora uno sforzo extra per chiudere, con lo statunitense bravissimo a recuperare da 0-40 sul 2-5 ma che ha regalato un punto importante a Matteo nel game successivo, quando era 15-30. Alla fine, in qualche modo, l’azzurro è vivo, sperando che questo problema intestinale possa abbandonarlo in vista dei prossimi turni a cominciare dalla sfida alla wild card statunitense Stefan Kozlov che ha superato 7-5 6-4 6-3 Jiri Vesely.