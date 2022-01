Australian Open, i risultati del day 2, singolare maschile

Primo turno

A. Molcan b. [LL] R. Safullin 6-3 7-6(9) 5-7 7-6(6)

P. Andujar-Alba b. [LL] D. Dzumhur 6-1 7-5 6-1

A. Seppi vs K. Majchrzak

L. Musetti vs [32] A. de Minaur

[WC] A. Murray b. [21] N. Basilashvili 6-1 3-6 6-4 6-7(5) 6-4

[Q] T. Daniel b. [Q] T. Barrios 7-6(5) 6-1 6-1

S. Johnson b. J. Thompson 7-6(5) 7-6(6) 4-6 6-3 6-3

[11] J. Sinner b. [LL] J. Sousa 6-4 7-5 6-1

[15] R. Bautista-Agut b. S. Travaglia 7-6(2) 6-4 5-7 6-1

P. Kohlschreiber b. M. Cecchinato 6-4 7-5 7-6(0)

F. Tiafoe vs [Q] M. Trungelliti

[20] T. Fritz b. [Q] M. Marterer 7-6(8) 6-3 6-2

[26] G. Dimitrov b. [Q] J. Lehecka 6-4 4-6 6-3 7-5

B. Paire b. T. Monteiro 6-4 3-6 7-5 2-6 7-5

S. Baez vs A. Ramos

M. Ymer vs [4] S. Tsitsipas

[5] Rublev b. G. Mager 6-3 6-2 6-2

R. Berankis b. R. Carballes Baena 6-1 3-6 2-6 6-3 6-4

[Q] N. Gombos b. [Q] T. Skatov 6-2 6-3 4-6 6-1

[27] M. Cilic b. [Q] E. Gomez 6-2 6-3 6-1

[24] Evans b. D. Goffin 6-3 6-3 6-0

A. Popyrin vs A. Rinderknech

A. Davidovich Fokina b. [WC] A. Bolt 6-3 6-3 6-4

[9] F. Auger-Aliassime b. E. Ruusuvuori 6-4 0-6 3-6 6-3 6-4

[13] D. Schwartzman b. F. Krajinovic 6-3 6-4 7-5

[WC] C. O’Connell b. H. Gaston 7-6(4) 6-0 4-6 6-1

[Q] T. Machac b. J.M. Cerundolo 6-3 2-6 6-4 6-2

M. Cressy b. [22] J. Isner 7-6(2) 7-5 6-7(4) 6-7(4) 6-4

R. Gasquet b. [29] U. Humbert 3-6 7-6(4) 7-6(2) 6-3

B. Van De Zandschulp b. J-L. Struff 6-4 6-3 6-2

[Q] L. Broady vs N. Kyrgios

[2] D. Medvedev b. H. Laaksonen 6-1 6-4 7-6(3)