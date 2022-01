Australian Open: i risultati del day-1 femminile

[1] A. Barty vs [Q] L. Tsurenko

V. Gracheva vs [Q] L. Bronzetti

T. Martincova vs L. Davis

[30] C. Giorgi b. A. Potapova 6-4 6-0

[22] B. Bencic b. K. Mladenovic 6-4 6-3

A. Anisimova b. [Q] A. Hartono 2-6 6-4 6-3

D. Yastremska vs M. Brengle

[13] N. Osaka b. C. Osorio 6-3 6-3

[LL] I. Bara vs N. Parrizas Diaz

M. Zanevska vs K. Juvan

B. Pera b. E. Alexandrova 7-5 6-3

A. Kalinina vs [21] J. Pegula

[28] V. Kudermetova vs C. Liu

E. G. Ruse vs J. Paolini

[Q] Q. Zheng b. A. Sasnovich 6-3 1-6 7-6(10-5)

[5] M. Sakkari b. T. Martia 6-2 7-6(2)

[4] B. Krejcikova vs A. Petkovic

[Q] V. Kuzmova vs [WC] Xiyu Wang

D. Vekic A. Riske

A. K. Schmiedlova vs [26] A. Ostapenko

[24] V. Azarenka vs P. Udvardy

P. Martic vs J. Teichmann

H. Tan b. Y. Putintseva 6-3 6-3

[15] E. Svitolina b. F. Ferro 6-1 7-6(4)

[11] S. Kenin vs M. Keys

G. Minnen vs J. Cristian

A. Van Uytvanck vs [Q] C. Bucsa

Q. Wang vs [18] C. Gauff

[32] S. Sorribes Tormo b. [Q] K. Flipkens 6-4 6-1

M. Kostyuk b. [WC] D. Parry 6-1 7-6(4)

S. Zheng vs [Q] M. Trevisan

A. Tomljanovic vs [8] P. Badosa