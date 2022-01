Australian Open, day-1: Osaka, Berrettini e Nadal nella notte italiana. Barty, Caruso e Fognini di mattina

Rod Laver Arena

dalle 11:00 ora locale (l’1 di notte in Italia)

T. Maria vs [5] M. Sakkari

C. Osorio vs [13] N. Osaka

M. Giron vs [6] R. Nadal

dalle 19:00 ora locale (le 9:30 in Italia)

[1] A. Barty vs [Q] L. Tsurenko

[3] A. Zverev vs D. Altmaier

Margaret Court Arena

dalle 11:00 ora locale (l’1 di notte in Italia)

F. Ferro vs [15] E. Svitolina

B. Nakashima vs [7] M. Berrettini

Q. Wang vs [17] C. Gauff

dalle 19:00 ora locale (le 9:00 in Italia)

F. Lopez vs J. Millman

A. Tomljanovic vs [6] P. Badosa

John Cain Arena

alle 11:00 ora locale (l’1 di notte in Italia)

L. Djere vs [14] D. Shapovalov

[10] H. Hurkacz vs E. Gerasimov

dalle 17:00 ora locale (le 7:00 in Italia)

[11] S. Kenin vs M. Keys

J. Munar vs [18] A. Karatsev

Kia Arena

alle 11:00 ora locale (l’1 di notte in Italia)

[22] B. Bencic vs K. Mladenovic

[17] G. Monfils vs F. Coria

[12] C. Norrie vs S. Korda

dalle 19:00 ora locale (le 9:00 in Italia)

[4] B. Krejcikova vs A. Petkovic

1573 Arena

alle 11:00 ora locale (l’1 di notte in Italia)

[Q] A. Hartono vs A. Anisimova

[28] K. Khachanov vs D. Kudla

dalle 15:00 ora locale (le 5:00 in Italia)

[9] O. Jabeur vs N. Parrizas Diaz

dalle 17:00 ora locale (le 7:00 in Italia)

[LL] S. Caruso vs M. Kecmanovic

Court 3

alle 11:00 ora locale (l’1 di notte in Italia)

[WC] A. Vukic vs [30] L. Harris

D. Yastremska vs M. Brengle

[24] V. Azarenka vs P. Udvardy

[Q] Y. Hanfmann vs [WC] T. Kokkinakis

Court 5

alle 11:00 ora locale (l’1 di notte in Italia)

[Q] R. Albot vs Y. Nishioka

T. Martincova vs L. Davis

A. Kalinina vs [21] J. Pegula

non prima delle 18:00 ora locale (le 8:00 in Italia)

O. Otte vs [WC] C. Tseng

Court 6

alle 11:00 ora locale (l’1 di notte in Italia)

A. Potapova vs [30] C. Giorgi

[32] S. Sorribes Tormo vs [Q] K. Flipkens

[Q] T. Etcheverry vs [19] P. Carreno Busta

non prima delle 18:00 ora locale (le 8:00 in Italia)

T. Griekspoor vs F. Fognini

Court 7

alle 11:00 ora locale (l’1 di notte in Italia)

[31] C. Alcaraz vs [Q] A. Tabilo

J. Duckworth vs A. Mannarino

[Q] V. Kuzmova vs [WC] X. Wang

S. Zheng vs [Q] M. Trevisan

Court 8

alle 11:00 ora locale (l’1 di notte in Italia)

A. Sasnovich vs [Q] Q. Zheng

[WC] D. Parry vs M. Kostyuk

C. Moutet vs [WC] L. Pouille

P. Martic vs J. Teichmann

Court 12

alle 11:00 ora locale (l’1 di notte in Italia)

H. Rune vs S. Kwoon

A. Bublik vs [LL] E. Escobedo

E. Ruse vs J. Paolini

Court 13

alle 11:00 ora locale (l’1 di notte in Italia)

F. Bagnis vs [16] C. Garin

[28] V. Kudermetova vs C. Liu

non prima delle 17:00 ora locale (le 7:00 in Italia)

D. Vekic vs A. Riske

non prima delle 19:00 ora locale (le 9:00 in Italia)

[23] R. Opelka vs K. Anderson

Court 14

alle 11:00 ora locale (l’1 di notte in Italia)

M. Fucsovics vs D. Lajovic

M. Zanevska vs K. Juvan

[Q] M. Milojevic vs M. McDonald

G. Minnen vs J. Cristian

Court 15

alle 11:00 ora locale (l’1 di notte in Italia)

B. Bonzi vs P. Gojowczyk

B. Pera vs E. Alexandrova

D. Koepfer vs A. Taberner

Court 16

alle 11:00 ora locale (l’1 di notte in Italia)

Y. Putintseva vs H. Tan

[WC] S. Kozlov vs J. Vesely

V. Gracheva vs [Q] L. Bronzetti

S. Querrey vs [25] L. Sonego

Court 17

alle 11:00 ora locale (l’1 di notte in Italia)

F. Delbonis vs P. Martinez

A. van Uytvanck vs [Q] C. Bucsa

A. Schmiedlova vs [27] A. Ostapenko

[q] M. Kukushkin vs T. Paul