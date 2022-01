ATP Adelaide: fuori Musetti, bene Mager

Mentre l’Italia prova ad acciuffare la semifinale dell’ATP Cup due a Sydney, italiani sono scesi in campo ad Adelaide, con alterne fortune. Ha purtroppo perso Lorenzo Musetti, che contro Taro Daniel ha pagato un paio di passaggi a vuoto che gli sono costati una partita che sembrava abbastanza abbordabile. Musetti rimarrà ad Adelaide per provare a partecipare al torneo della settimana prossima e poi volerà a Melbourne per lo Slam.

Notizie migliori arrivano da Gianluca Mager, anche lui alle prese con qualificato, che ha superato Cerundolo in tre set.

Da segnalare con paicere la vittoria di Kokkinakis, che in Australia sembra riuscire a stare lontano dagli infortuni. Convincente la vittoria sul connazionale Millman in due set.

Primo turno

J.M. Cerundolo b. [WC] A. Bolt 6-2 6-4

[Q] T. Daniel b. L. Musetti 6-4 6-7(5) 6-3

[6] T. Paul b. J. Vesely 6-4 4-6 6-4

[WC] T. Kokkinakis b. J. Millman 6-4 6-3

M. Ymer b. B. Bonzi 7-5 7-5

C. Moutet b. [Q] H. Rune 7-6(6) 6-4

[Q] E. Gerasimov b. [5] M. Fucsovics 6-3 6-4

G. Mager b. [Q] F. Cerundolo 6-4 3-6 6-4