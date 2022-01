Australian Open, day-4: i risultati del tabellone di singolare femminile

C. Tauson b. [6] A. Kontaveit 6-2 6-4

[27] D. Collins b. A. Konjuh 6-4 6-3

[19] E. Mertens b. I. C. Begu 6-2 6-3

S. Zhang vs [12] E. Rybakina

[14] S. Halep vs B. Haddad Maia

D. Kovinic vs [17] E. Raducanu

[29] T. Zidansek b. H. Watson 7-6(4) 6-4

A. Cornet b. [3] G. Muguruza 6-3 6-3

[7] I. Swiatek b. R. Peterson 6-2 6-2

[25] D. Kasatkina b. M. Linette 6-2 6-3

S. Cirstea b. K. Kucova 6-2 6-4

[10] A. Pavlyuchenkova b. [WC] S. Stosur 6-2 6-2

K. Kanepi vs M. Bouzkova

[WC] M. Inglis b. [Q] H. Baptiste 7-6(4) 2-6 6-2

[31] M. Vondrousova b. L. Samsonova 6-2 7-5

[2] A. Sabalenka b. X. Wang 1-6 6-4 6-2