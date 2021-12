WTA, ecco il calendario 2022 fino a Wimbledon: Roma comincia il 9 maggio

Con tutte le problematiche di una nuova riorganizzazione della fase finale del 2022 senza la tournée in Cina (sebbene si sa già che tornerà il torneo 250 di Cluj a ottobre mentre sparirà lo storico 250 del Lussemburgo) la WTA ha pubblicato oggi la prima parte del suo calendario.

Dopo i problemi legati alla pandemia, il circuito maggiore femminile è tornato a un’impostazione abbastanza classica.

Quest anno l’Australia a febbraio ha costretto Doha e Dubai a spostarsi a marzo, l’assenza di Indian Wells ha creato il buco giusto col torneo californiano riproposto a ottobre. E poi i due eventi consecutivi a Charleston, l’edizione speciale a Parma e Belgrado, lo stravolgimento della sessione estiva tra Olimpiadi e defezioni, e un autunno stravolto.

Nel 2022 si dovrebbe tornare finalmente a un calendario identico al 2019. L’Australia a gennaio, il Medio Oriente a febbraio, il Nord America tra fine febbraio e inizio aprile, poi l’inizio della terra battuta in Europa a culminare col Roland Garros, l’erba che vuole riavere il tradizionale evento di apertura a ‘s-Hertogenbosch. Al momento, l’ultimo evento in programma è Wimbledon che comincerà il 27 giugno e durerà due settimane. Dopo lo Slam si sa già che comincerà il WTA 250 di Amburgo, che dal 2022 torna a essere combined per la prima volta dagli anni ’70. Molto probabilmente in quella stessa settimana ci saranno anche Palermo e Praga, ma per conferme definitive la WTA prende tempo anche per capire se questo programma potrà essere rispettato visto che in ogni caso tutto rimane soggetto allo stato della pandemia che ancora per quest anno impedirà al tour di fare tappa, per esempio, nella sempre molto apprezzata Auckland dove non si gioca da inizio 2020.

Qui il calendario completo fino a Wimbledon

3 gennaio: WTA 500 Adelaide, WTA 250 Melbourne 1, WTA 250 Melbourne 2

10 gennaio: WTA 500 Sydney, WTA 250 Adelaide

17 gennaio: Australian Open

31 gennaio: WTA 250 con sede da confermare

7 febbraio: WTA 500 San Pietroburgo, WTA 250 con sede da confermare

14 febbraio: WTA 500 Dubai

21 febbraio: WTA 1000 Doha, WTA 250 Guadalajara

28 febbraio: WTA 250 Lione, WTA 250 Monterrey

7 marzo: WTA 1000 Indian Wells

21 marzo: WTA 1000 Miami

4 aprile: WTA 500 Charleston, WTA 250 Bogotá

11 aprile: Billie Jean King Cup qualifiers

18 aprile: WTA 500 Stoccarda, WTA 250 Istanbul

25 aprile: WTA 1000 Madrid

9 maggio: WTA 1000 Roma

20 maggio: WTA 250 Colonia, WTA 250 Rabat, WTA 250 Strasburgo

27 maggio: Roland Garros

6 giugno: WTA 250 ‘s-Hertogenbosch, WTA 250 Nottingham

13 giugno: WTA 500 Berlino, WTA 250 Birmingham

20 giugno: WTA 500 Eastbourne, WTA 250 Bad Homburg

27 giugno: Wimbledon