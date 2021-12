Australian Open, entry list femminile: torna Osaka, assente Serena Williams. Due italiane al via

È stata pubblicata l’entry list femminile del tabellone principale dell’Australian Open 2022 che comincerà il 17 gennaio a Melbourne.

Sono presenti tutte le attuali prime 30 giocatrici del mondo tra cui anche Naomi Osaka, uscita dalla top-10 dopo un’annata molto difficile a livello personale, ma che in questi giorni si sta allenando in maniera abbastanza intensa a Los Angeles.

La campionessa dell’edizione 2019 e 2021 dovrebbe dunque fare il suo rientro in campo per la prima volta dal terzo turno dello US Open 2021 quando è stata sconfitta contro Leylah Fernandez e uscì dal campo facendo riaffiorare i forti problemi a livello psicologico che l’hanno attanagliata almeno dallo scorso mese di maggio. Assieme a lei, ovviamente, la numero 1 del mondo Ashleigh Barty seguita a ruota dalle compagne di top-10 e fino ad arrivare al numero 25 della lista con Jennifer Brady. La statunitense non è ancora ufficialmente fuori, ma lei stessa ha annunciato che non potrà riprendere prima di marzo e dunque sembra abbastanza scontato che dopo averla vista di recente con un tutore al piede sinistro possa aver cambiato idea con così poco tempo prima della partenza per l’Australia (che dovrà essere tra il 26 e il 27 dicembre).

Just learned that Jen Brady, in a boot, out til March. pic.twitter.com/EdCvhO8qYQ — Craig Shapiro (@Shaptennispod) December 4, 2021

Fa notizia, invece, l’assenza dall’entry list di Serena Williams. La statunitense è ferma da Wimbledon, quando si ritirò al primo turno contro Aliaksandra Sasnovich, e sembra alquanto improbabile possa cambiare i suoi programmi (una wild-card sarebbe sempre pronta) in vista della prima importante trasferta della stagione tennistica. Non è una che mostra sui propri profili social la sua attività sportiva ma i dubbi su cosa sarà del suo 2022 tennistico, e della sua carriera in generale, possono riprendere fiato dopo quest assenza con anche Patrik Mouratoglou che non si è mai espresso in questo periodo circa un possibile rientro in campo della 23-volte campionessa Slam.

Oltre a Serena, sono assenti Bianca Andreescu (come già annunciato) e Svetlana Kuznetsova. Come giocatrici dal ranking protetto compaiono Kristen Flipkens e Tatjana Maria. Tra le italiane, invece, figurano Camila Giorgi e Jasmine Paolini, mentre Martina Trevisan e Sara Errani (112 e 120 del mondo) al momento avrebbero bisogno di diversi ritiri per evitare di dover passare dalle qualificazioni.