WTA Finals: Swiatek chiude il 2021 col sorriso, Badosa lascia strada nel giorno del compleanno

[6] I. Swiatek b. [7] P. Badosa 7-5 6-4

Finisce nella maniera migliore il 2021 di Iga Swiatek, che non meritava probabilmente di abbandonare Guadalajara e le sue prime WTA Finals con un netto 0-3 dopo il grande impegno e la prova generosa messa in campo contro Aryna Sabalenka nella seconda giornata. Così, la polacca si è presa un match di fatto inutile nell’esito ma importante per riassaporare la vittoria e mettersi alle spalle un torneo importante per l’esperienza.

Era la “novellina” del gruppo e le immagini della prima giornata dopo il match contro Maria Sakkari avevano un po’ destato preoccupazione. In un’intervista rilasciata nei giorni successivi, poi, Iga rivelava anche che quel giorno era stata presa da mestruazioni lancinanti e tutto era reso più difficile anche nella gestione delle proprie emozioni.

Oggi il clima era completamente diverso, molto disteso tra due ragazze che non hanno mai fatto troppo mistero di avere un bel rapporto di amicizia. Paula proprio in questi giorni ribadiva come in fondo la vita nel circuito non sia male, lei che ha sofferto di depressione e crisi qualche anno fa e adesso ha ribaltato la propria carriera tanto da arrivare in top-10. Attorno a lei ha diverse persone con cui può facilmente scambiare due battute o considerare proprio amiche come Iga, Ons Jabeur, Barbora Krejcikova. Il bel clima che si è trascinato fino in Messico, anticipato dal divertente post di Kristie Ahn su Instagram dove c’era una caricatura delle tenniste in corsa per raggiungere la qualificazione e tutte sotto che commentavano molto divertite, scambiandosi battute a vicenda.

Così la partita di oggi è servita soprattutto alla polacca per sbloccarsi dalla casella delle vittorie. Badosa ci ha provato, soprattutto nel primo set, ma quando sul 5-5 15-30 ha mancato una risposta di dritto mandandola addirittura a fondo rete si capiva che la sua attenzione era poco presente. Sul 6-5 ha salvato un secondo set point (il primo sul 4-5) ma sul terzo una risposta molto profonda di Swiatek è stata giudicata lunga dalla spagnola. Non è però arrivata la chiamata e lei si è disinteressata del colpo successivo dell’avversaria, lasciandole strada per il 7-5. Nel secondo parziale c’era sempre meno competitività, eppure Badosa aveva in qualche modo preso un break di vantaggio e malgrado sette palle break offerte che Swiatek non ha concretizzato ritrovandosi indietro addirittura 1-3 0-30 prima di riuscire quantomeno a rimanere in scia.

Il controbreak, ormai nell’aria, è arrivato sul 3-4 e sul 5-4 Badosa non ha voluto affannarsi per arrivare al pareggio, provando qualche rovescio dal 30-0 finiti tutti fuori. Buone risate a rete tra le due, con la spagnola che è subito uscita dal campo e la polacca che quasi c’è rimasta male perché voleva cantarle tanti auguri: “Son felice di aver vinto, mi spiace solo fosse il giorno del suo compleanno… ah, buon compleanno Paula” diceva divertita al microfono, elogiando poi il torneo e il pubblico. Una partita di fatto ininfluente per entrambe, ma da dove lei può chiudere l’anno con un po’ di soddisfazione in più, che sarebbe meritato visti i risultati raggiunti. Tra l’altro, questa era la prima vera stagione, completa, nel circuito WTA dopo che nel 2019 aveva prima l’obbligo di rispettare un certo numero di eventi essendo minorenne, poi si è fatta male a settembre. Nel 2020 ha subito, come tutti noi, i problemi causati dal covid. Eppure, ha già raggiunto tantissimo.

Per Badosa, invece, domani alle 14 ora di Guadalajara sarà in campo per giocarsi la semifinale contro Garbine Muguruza.