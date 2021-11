Calendario ATP/WTA: il 2022 parte da Sydney con l’ATP Cup. L’Australian Open inizia il 17 gennaio

Siamo a meno di 40 giorni dall’inizio del 2022 e ATP e WTA, assieme a Tennis Australia, hanno ufficializzato il calendario per il primo mese della prossima stagione.

Si partirà da Sydney l’1 gennaio con la terza edizione dell’ATP Cup, torneo che si svolgerà in nove giorni sempre nell’impianto che ha ospitato le Olimpiadi del 2000 e vedrà 16 squadre impegnate in quattro gironi da quattro ciascuna.

Fino al 9 gennaio oltre all’ATP Cup ci saranno un WTA 500 ad Adelaide assieme a un ATP 250, due Challenger 80 tra Bendigo e Traralgon assieme ad altrettanti ITF 60k per le donne. Dal 3 al 9 gennaio, invece, si riproporranno tre tornei a Melbourne Park sullo stile di quanto avvenuto quest anno: un WTA 250 e un WTA 500 saranno infatti accompagnati da un ATP 250 e, per il weelchair tennis, Tennis Australia ha proposto una tappa dall’8 al 12 gennaio a Melbourne.

Nella settimana che precede l’Australian Open, invece, Sydney ospiterà un combined WTA 500 e ATP 250 riproponendo il tradizionale evento prima che occupava questo slot fino al 2018 e Adelaide (che di fatto fu la location sostitutiva di Sydney) riproporrà a sua volta un nuovo combined con un WTA 250 e un ATP 250. Dal 10 al 14 gennaio sarà la volta delle qualificazioni all’Australian Open mentre dal 12 al 19 è in programma l’importante J1 event della categoria juniores a Traralgon e infine, dal 15 al 19 gennaio un nuovo appuntamento per il weelchair tennis.

Dal 17 al 30 gennaio, infine, il clou di questa trasferta con l’Australian Open. Al momento non sono in programma eventi ATP o WTA nella seconda settimana Slam né nella settimana successiva come invece accaduto quest anno tra il WTA 250 denominato ‘Philipp Island Trophy’ e il WTA 500 di Adelaide che allungò la trasferta per favorire le giocatrici che volevano prolungare la permanenza magari avendo necessità di giocare in un momento dove si era molto più scarsi come numero di eventi in campo.

Riepilogo

dall’1 al 9 gennaio: ATP Cup, Sydney

dal 2 al 9 gennaio: WTA 500 & ATP 250, Adelaide International 1, Adelaide

dal 3 al 9 gennaio: WTA 250 WTA 500 & ATP 250, Melbourne Summer International, Melbourne

dal 2 al 9 gennaio: ATP Challenger 80 & ITF 60k, Bendigo

dal 2 al 9 gennaio: ATP Challenger 80 & ITF 60k, Traralgon

dall’8 al 12 gennaio: Victorian Weelchair Open

dal 9 al 15 gennaio: WTA 500 & ATP 250, Sydney Tennis Classic, Sydney

dal 9 al 15 gennaio: WTA 250 & ATP 250, Adelaide International 2, Adelaide

dal 10 al 14 gennaio: Australian Open qualifying, Melburne

dal 12 al 19 gennaio: Traralgon Junior event, J1, Traralgon

dal 15 al 19 gennaio: Melbourne Weelchair Open

dal 17 al 30 gennaio: Australian Open