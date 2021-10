WTA Indian Wells: Paolini parte bene, oggi Trevisan. Attesa per Giorgi

Buon esordio per Jasmine Paolini, che accede al secondo turno del torneo WTA 1000 di Indian Wells con lo status di lucky loser.

Sul cemento californiano del BNP Paribas Open, la toscana n.63 al mondo ha battuto all’esordio nel tabellone principale Mai Hontama (n.161) con il punteggio di 6-0 3-6 6-2.

Paolini, recente campionessa nel torneo Wta 250 di Portoroz, non aveva superato il tabellone di qualificazioni dopo la sconfitta nel turno decisivo contro Kateryna Kozlova. L’ucraina è stata poi abbinata e sconfitta contro l’italo-russa Lyudmyla Samsonova per 6-4 7-6(3) mentre lei, per una buona sorte nei momenti del sorteggio ha pescato la qualificata Hontama.

Non era un match facile da leggere perché la giapponese arrivava dall’ottimo torneo di Chicago dove sempre dalle qualificazioni era arrivata ai quarti di finale, ma questi sono comunque i suoi primi match assoluti nel circuito maggiore. I tre set, e il punteggio altalenante, nascono anche da questi fattori tra scarsa conoscenza dell’avversaria e buona dose di imprevedibilità. Paolini però ha risposto molto bene al secondo set perso così da meritarsi l’approdo al secondo turno dove affronterà Elise Mertens, numero 14 del seeding e comunque non in forma eccessivamente brillante nelle ultime settimane, come tante colleghe.

Nel main draw californiano ci sono anche altre due azzurre: Camila Giorgi e Martina Trevisan. Quest ultima sarà in campo oggi, anche lei proveniente dalle qualificazioni, contro Marie Bouzkova. Per lei sarà vitale raccogliere quanti più punti possibili visto che al termine di queste due settimane perderà 400 punti nel ranking a causa del Roland Garros 2020 che uscirà dalla sua classifica.