Comunicato viaggio Trofeo Nitto ATP Tour: da oggi a Intesa San Paolo

Oggi il trofeo delle Nitto ATP Finals comincia il suo viaggio itinerante. Alle 14, da Palazzo Civico, la sede del Comune di Torino, verrà prelevato per raggiungere intorno alle 14.30 l’Area X di Intesa San Paolo, in via Francesco d’Assisi 12. Il 20 ottobre la agognatissima coppa lascerà di prima mattina Intesa San Paolo e anche Torino e, a mezzogiorno, raggiungerà il ristorante AB (Alessandro Borghese) Il lusso della semplicità in viale Belisario 3, a Milano. Dove resterà fino al pomeriggio inoltrato del 22 ottobre, quando verrà esposta ad Asti, al Consorzio per la tutela dell’Asti DOCG in Piazza Roma 10. Dopo di che il giorno stesso o il 23 tornerà da Intesa San Paolo, a Torino, dove resterà fino alla mattina del giorno 26, quando verrà prelevata per essere esposta fino al 31 mattina alla Rinascente di via Giuseppe Luigi Lagrange 15.

Nella mattinata del 2 novembre il trofeo ATP sarà in visione al Museo Lavazza di via Bologna 32 dove resterà fino al 5 pomeriggio per trasferirsi subito dopo al Rolex Store ROCCA di via Roma 290. Ci resterà fino al mattino presto del 9 novembre quando verrà trasferito al Rolex store ASTRUA di via Cesare Battisti 15, dove rimarrà esposto fino al mezzogiorno del giorno 11. Nel primo pomeriggio verrà portato all’OGR Torino (Officine Grandi Riparazioni), in corso Castelfidardo 22, dove resterà esposto fino alla mattina del giorno 12 quando verrà trasferito presso MAUTO, il museo nazionale dell’automobile in corso Unità d’Italia 40 per raggiungere nel tardo pomeriggio dello stesso giorno il PALA ALPITOUR di via Filadelfia, cioè la sede delle Nitto ATP Finals 2021 coi migliori 8 giocatori mondiali della stagione che per la prima volta dal 1970 si disputano in Italia il 14-21 novembre.