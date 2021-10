Atp Sofia, Sinner in finale e le Finals non sono più un sogno

Jannik Sinner giocherà ancora la finale sul cemento bulgaro. L’altoatesino batte Filip Krajinovic in due set (6-3, 7-5) e raggiunge il francese Gael Monfils per il match conclusivo del torneo per difendere il titolo conquistato nel 2020.



Parte in discesa la semifinale dell’italiano, che riesce a strappare il servizio all’avversario già al quarto game. Nonostante Krajinovic provi a rientrare in gara, con il contro-break del settimo game, Sinner torna subito in vantaggio nel game successivo.



L’altoatesino fatica però all’inizio del secondo set e si ritrova in svantaggio due game a cinque. Il numero uno del torneo torna in partita e vince ben cinque game di seguito, portando a termine una grande rimonta, complice anche un problema fisico di Krajinovic.

LA CORSA ALLE FINALS

L’azzurro occupa il 15mo posto nel ranking ATP virtuale con 2795 punti all’attivo. In caso di vittoria in finale sul cemento indoor della capitale indoor volerebbe a quota 2895 punti e riuscirebbe a scavalcare l’argentino Diego Schwartzman, tornando al 14mo posto nella classifica internazionale che occupava all’inizio della settimana. Avanti a lui il polacco Hubert Hurkacz (12mo con 3333 punti) e il canadese Denis Shapovalov (13mo con 3265 punti), il norvegese Casper Ruud è decimo con 3455 punti.