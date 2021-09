Da Flushing Meadows al red carpet: i tennisti sfilano al MET Gala

Dai campi di Flushing Meadows al red carpet del MET, il passo è breve. Non ha fatto in tempo a finire lo US Open che le star del tennis si sono trasferita da un palcoscenico ad un altro, sfilando sulle scalinate del più famoso museo di New York per l’evento mondano dell’anno: il MET Gala.

Oltre a Venus e Serena Williams, Maria Sharapova e Naomi Osaka, già presenti in altre precedenti edizioni, quest’anno hanno calcato la scena anche la finalista Leylah Fernandez e la vincitrice Emma Raducanu, Felix Auger-Aliassime e il nostro Matteo Berrettini assieme alla fidanzata Ajla Tomljanovic.

Il clima di festa, e l’aria più distesa post ritiro, ci ha addirittura omaggiato di una reunion tra le sorelle Williams e Maria Sharapova.

Eccoli tutti nella nostra gallery: