WTA Montreal: Giorgi elimina Mertens, fuori Muguruza. Sabalenka aprirà contro Stephens

Dopo Karolina Muchova ieri, sconfitta contro Oceane Dodin, il WTA 1000 di Montreal perde altre teste di serie.

Il volto negativo della giornata fin qui è Garbine Muguruza, quasi irriconoscibile per lunghi tratti del match contro Katerina Siniakova. La ceca, che in questi ultimi due mesi è tornata a essere in buona condizione generale e con le prime semifinali e finali WTA da tre anni a questa parte, si è imposta per 6-2 0-6 6-3.

Tanta difficoltà per Muguruza nell’impostare una buona manovra. È apparsa quasi priva di energie, o comunque ben poco reattiva se non per una reazione di orgoglio nel secondo set e una Siniakova che ha mollato la presa pensando sullo 0-4 già al terzo set. In generale, però, la numero 9 del mondo è molto lontana dai livello di inizio 2021 anche a causa delle noie fisiche che la accompagnano ormai da tempo.

Un’altra testa di serie che saluta il torneo è Elise Mertens e qui invece a causare l’exploit è una giocatrice che, come si dice spesso, può far tanto male soprattutto nei primi turni quando si deve capire il limite. Camila Giorgi è forse quella che nessuna vorrebbe avere dall’altro lato della rete, e anche oggi l’azzurra si è mostrata come una vera spina nel fianco della belga, che ha ceduto il passo per 6-3 7-5. Perfetta sotto tanti punti di vista, Giorgi oggi ha messo in campo il 70% di prime palle e ha salvato 8 palle break su 9 concesse. L’unico break subito è stato al momento di servire per il match sul 5-4 nel secondo parziale, ma ha subito rimediato tornando avanti e chiudendo poi nel dodicesimo game.

Il tabellone a questo punto, complici anche le tante defezioni prima del via, è molto incerto nel suo sviluppo. Aryna Sabalenka per la prima volta è testa di serie numero 1 in un evento di questa portata e aprirà contro una cliente scomoda come Sloane Stephens, che ha tirato su un ottimo terzo set contro Dayana Yastremska, avanti 4-2 e con diverse chance di ipotecare il match e finendo per perdere 6-4 1-6 6-4.

Dopo i ritiri di ieri di Marie Bouzkova contro Maria Sakkari, Ajla Tomljanovic contro Fiona Ferro e Tereza Martincova contro Amanda Anisimova, oggi ha alzato bandiera bianca anche Shuai Zhang che aveva vinto il primo set per 6-4 ma sul 2-5 nel secondo parziale ha lasciato strada a Johanna Konta. Buon esordio invece per Cori Gauff, che ha battuto Anastasija Sevastova 6-1 6-4.

Risultati

secondo turno

K. Siniakova b. [5] G. Muguruza 6-2 0-6 6-3

[7] P. Kvitova vs F. Ferro

primo turno

S. Stephens b. D. Yastremska 6-4 1-6 6-4

V. Kudermetova b. Y. Putintseva 1-6 6-2 6-4

[Q] A. Van Uytvanck vs D. Vekic

[12] E. Rybakina vs L. Samsonova

[WC] C. Zhao vs S. Sorribes Tormo

C. Giorgi b. [9] E. Mertens 6-3 7-5

[15] C. Gauff b. A. Sevastova 6-1 6-4

J. Konta b. S. Zhang 4-6 5-2 ritiro

D. Collins vs J. Teichmann

J. Pegula b. A. Kontaveit 5-7 6-3 6-3