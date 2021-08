WTA Montreal: Giorgi batte Kvitova, è ai quarti. Sfida Sabalenka-Azarenka, Jabeur elimina Andreescu

Camila Giorgi continua il suo cammino a Montreal ed è ora ai quarti di finale dopo la vittoria contro Petra Kvitova.

Un 6-4 6-4 abbastanza netto, con l’azzurra sempre avanti nel punteggio e una ceca mai in grado di avere un vantaggio nel gioco, condannata anche lei a una partita in apnea dal ritmo e dall’aggressività dell’azzurra.

Per la trentunenne bi-campionessa di Wimbledon, tra l’altro, è un periodo dove quasi nulla gira a suo favore. Le partite perse sono più dei suoi standard (e parliamo comunque di una che spesso si è trovata in momenti splendidi alternati ad altri complicati) e tra infortuni e situazioni sfavorevoli in campo tutto sembra farsi sempre più difficile. In questo periodo in Canada il caldo è importante, soprattutto però c’è un’umidità molto fastidiosa e il suo corpo è sembrato non reagire come lei voleva, avendo un po’ il freno a mano tirato.

Camila da parte sua colpiva bene e si muoveva ancor meglio, volando subito avanti 3-1 nel primo set e chiudendo in risposta sul 5-4. Nel secondo gli allunghi sono stati tre: break per il 2-0, per il 4-2 e quello decisivo sul 5-4. Vive ogni punto al limite, ma era anche una giornata dove contro un’avversaria che gioca in maniera così simile ma senza grande controllo e incisività poteva anche avere del “margine” per cogliere un ottimo risultato e giocare ora contro Cori Gauff per la semifinale. Difficile capire che statunitense avrà davanti: al primo turno è riuscita, Coco, a battere per la prima volta Anastasija Sevastova, ma da lì in avanti non ha praticamente più giocato. Ritiro di Anastasia Potapova al secondo turno dopo pochi game, addirittura forfait di Johanna Konta al terzo.

La parte alta del tabellone è comunque quella più tosta: Aryna Sabalenka, numero 1 del seeding, affronterà ora Victoria Azarenka e la vincitrice andrà a giocarsi un posto in finale contro Karolina Pliskova o Sara Sorribes Tormo. Per Sabalenka un successo facile contro Rebecca Marino (6-1 6-3) che ha fatto da contraltare a quello molto, molto sofferto di Azarenka, che ha superato Maria Sakkari soltanto 6-4 3-6 7-6(2) recuperando break di ritardo in entrambi i parziali chiusi a proprio favore. Anche la ex numero 1 del mondo, qui, è vittima di un 2021 pessimo. Gli infortuni a seguito della quarantena forzata in Australia sono stati tanti, soprattutto alla schiena, e soltanto la scorsa settimana a Washington ha avuto un problema alla caviglia che le ha fatto dare forfait nell’esibizione vinta da Jessica Pegula. Sembra abbia recuperato abbastanza bene fin qui, ma ancora non c’è tanta continuità nel proprio gioco e si affida soprattutto all’immenso carattere per farsi valere contro giocatrici come Sakkari, generosissime e tecnicamente molto brave, ma che possono soffrire alcuni momenti delicati della partita.

Tornando nella parte bassa, la vincente tra Giorgi e Gauff avrà di fronte una tra Ons Jabeur e la vincente tra Danielle Collins e Jessica Pegula. La tunisina ha compiuto l’ennesimo exploit degli ultimi due anni ribaltando la partita contro Bianca Andreescu nel primo match della sessione serale. Ci si attendeva grande equilibrio e tanta qualità, e per circa due set lo spettacolo rispecchiava le previsioni: 7-6 Andreescu, 4-3 Jabeur. Purtroppo quanto successo nell’ottavo game ha avuto poi un risvolto pesante nel resto della gara perché quando Bianca si è spinta in difesa per recuperare una palla ha sentito parecchio male a un dito del piede e dopo aver colpito si è gettata a terra mostrandosi abbastanza dolorante. Jabeur si è portata vicino a lei per sincerarsi delle condizioni, è giunta la fisioterapista per un medical time out immediato e che a lungo andare ha spento le velleità della giocatrice di casa, campionessa a Toronto nel 2019, che ha finito per perdere 6-7(4) 6-4 6-1. La folta colonia di tunisini sugli spalti è esplosa di gioia dopo l’ultimo punto, mentre Ons cercava di rincuorare a rete l’avversaria, dispiaciutissima, che in conferenza stampa diceva dei problemi causati dal dito del piede senza nascondere un filo dell’enorme delusione per un corpo che ancora una volta l’ha tradita.

Risultati

[1] A. Sabalenka b. [WC] R. Marino 6-1 6-3

[8] V. Azarenka b. [11] M. Sakkari 6-4 3-6 7-6(2)

[4] Ka. Pliskova b. [Q] A. Anisimova 6-1 7-6(8)

S. Sorribes Tormo b. K. Siniakova 6-7(5) 6-0 6-3

C. Giorgi b. [7] P. Kvitova 6-4 6-4

C. Gauff b. J. Konta forfait

D. Collins vs J. Pegula

O. Jabeur b. [2] B. Andreescu 6-7(4) 6-4 6-1