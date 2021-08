Niente Toronto e Cincinnati per Federer, Us Open a rischio?

Federer si ritira dai tornei di Toronto e Cincinnati per infortunio. Lo rende noto l’Atp. L’ex numero 1 del mondo si è ritirato dal “National Bank Open” e dal “Western & Southern Open” a causa di un problema al ginocchio destro. Il 39enne svizzero ha subito due interventi chirurgici nel 2020, dopo gli Australian Open, prima di tornare in attività a Doha a marzo.

A questo punto, anche gli us Open, ultimo slam della stagione, potrebbero essere a forte rischio per lo svizzero.

Federer ha partecipato a cinque tornei quest’anno, saltando le recenti Olimpiadi di Tokyo. Quando ha annunciato il suo ritiro dai Giochi l’elvetico aveva scritto sui social: “Durante la stagione sull’erba, purtroppo, ho subito una battuta d’arresto al ginocchio”. Anche Alexander Zverev, intanto, ha annunciato che salterà il torneo di Toronto: “Ho bisogno di riprendermi dopo le fatiche delle Olimpiadi, in modo da poter sperare di essere al meglio per il resto della stagione negli Stati Uniti”. In precedenza anche Djokovic, Thiem, Berrettini, Raonic e Carreno Busta avevano dato “forfait” per il “National Bank Open”.