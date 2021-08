Barty non fa sconti: la numero 1 WTA in finale a Cincinnati, Kerber si arrende

[1] A. Barty b. A. Kerber 6-2 7-5

Bisogna di nuovo aggiornare i numeri: 20 tornei giocati da numero 1 del mondo nel circuito WTA, nona volta in finale. Ashleigh Barty sta diventando un martello costante sia nel gioco che nei numeri, e a Cincinnati ha vinto quattro partite migliorando il proprio livello volta dopo volta.

Dal terzo turno contro Victoria Azarenka l’australiana ha ingranato, togliendosi la ruggine del primo match e facendo voce grossa in un lato di tabellone tutt’altro che agevole. Dopo la bielorussa ha avuto la giocatrice rivelazione del 2021, Barbora Krejcikova, e la veterana Angelique Kerber, che sta tornando a macinare buona costanza di risultati con la terza semifinale consecutiva. Come a Wimbledon, però, la tedesca si è fermata contro una grande Barty, che oggi di nuovo ha messo la prima ipoteca sul match dopo un primo set chiuso 6-2 e dove comunque la sua avversaria non aveva mostrato questa grande differenza, ma la qualità e la solidità della numero 1 del mondo hanno fatto tutta la differenza e sul 3-2 il break a zero in suo favore ha spezzato l’equilibrio, con Kerber che ha subito pesantemente il colpo tanto da perdere cinque game di fila.

Sul 6-2 2-0 e servizio sembrava già un match concluso. La tedesca però ha reagito, spingendo meglio di rovescio e facendo correre maggiormente l’avversaria fino a ribaltare la situazione. Non confermando però il break del 3-2 ha riportato tutto in equilibrio e, sul 5-6, un brutto game al servizio ha portato Barty all’ennesimo successo della sua stagione. Sono 19 le finali WTA/Slam complessive per Ashleigh, che in questo 2021 da quando ha lasciato l’Australia per Miami, a inizio marzo, ha ottenuto quasi solo gioie: vittoria in Florida, quarti a Charleston, vittoria a Stoccarda, finale a Madrid, ritiro a Roma (quarti) e Roland Garros (secondo turno), vittoria a Wimbledon e ora finale nel Western & Southern Open. Una vittoria domani le darebbe di nuovo oltre 10.000 punti nel ranking WTA, proiettandola ancor più da leader nella novantesima settimana da numero 1 del mondo.

È già al nono posto nella classifica di tutti i tempi, e Lindsay Davenport a 98 è ormai nel mirino anche perché la seconda nel ranking, Aryna Sabalenka, ha quasi 3.000 punti di distacco. Sarà molto dura toglierla da lassù a breve, soprattutto poi se tiene questo ritmo e questa costanza che nel femminile non si vedeva da un po’ di tempo.