Pennetta e Fognini annunciano: “Aspettiamo il terzo figlio”

Per Flavia Pennetta e Fabio Fognini è in arrivo il terzo figlio. Lo ha annunciato la coppia tramite i rispettivi canali social.

La felicità in una foto ❤️

#3 pic.twitter.com/SOxvmpSgii — Fabio Fognini (@fabiofogna) July 8, 2021

“La felicità in una foto” scrive Fabio mentre tiene in braccio il primogenito Federico (4 anni a maggio) accanto a mamma Flavia, che gioca con la piccola Farah (nata nel dicembre 2019).

“Qualcuno dice che il tre è il numero perfetto. Forse è proprio vero perché con tre parole posso esprimere tutto ciò che provo in questo momento. IO VI AMO! Siamo felicissimi e non vediamo l’ora di conoscerti piccolina/o”. Scrive mamma Flavia, rivelando di non conoscere ancora il sesso del nascituro.

Sulla coppia è piovuta subito una valanga di auguri e congratulazioni da tanti colleghi connazionali come Simone Bolelli, Andreas Seppi, Sara Errani, Marco Cecchinato, Roberta Vinci, e stranieri come Juan Monaco, Dominika Cibulkova, Julia Goerges, Kiki Mladenovic, Garbine Muguruza, Ajla Tomljanovic, Sloane Stephens e tantissimi altri; ma anche da colleghi sportivi come Federica Pellegrini, Cristian Vieri, Alessandro Diamanti, Filippo Magnini e ovviamente tantissimi tifosi.

Auguri a cui si unisce anche la redazione di OkTennis!