Olimpiadi: in semi sarà Djokovic-Zverev. Carreno Busta elimina Medvedev

Da una parte Novak Djokovic e Alexander Zverev, che hanno rispettato i favori del pronostico. Dall’altra Karen Khachanov e Pablo Carreno Busta. Saranno questi i quattro semifinalisti del torneo olimpico che andranno a caccia di una medaglia a Tokyo.

Nella parte alta del tabellone tutto facile per il numero 1 del mondo, che ha demolito il povero Kei Nishikori lasciandogli solo due giochi, tutti nel secondo parziale.

Non è stato troppo gravoso nemmeno l’impegno del numero 4 del seeding Sascha Zverev, che di giochi a Jeremy Chardy ne ha lasciati invece cinque: 6-4 6-1.

A firmare l’impresa di giornata è stato senza dubbio Carreno Busta, tds nr. 6, che nel caldo asfissiante di Tokyo ha sorpreso il numero 2 Daniil Medvedev per 6-2 7-6(5). Dall’altra parte della rete, in semifinale, lo spagnolo troverà il russo Karen Khachanov, che ai quarti è stato chiamato alla fatica maggiore: 7-6(4) 4-6 6-3 in 2 ore e 32 minuti di gioco per superare Ugo Humbert, il talentuoso mancino francese che nel turno precedente aveva fatto fuori il numero 3 del tabellone Stefanos Tsitsipas.