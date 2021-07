Olimpiadi, il tabellone: Barty apre contro Sorribes Tormo, Zheng per Osaka. Paolini sfida Kvitova

1° QUARTO DEL TABELLONE

[1] A. Barty vs S. Sorribes Tormo

F. Ferro vs A. Sevastova

A. L. Friedsam vs H. Watson

S. Errani vs [13] A. Pavlyuchenkova

[9] B. Bencic vs J. Pegula

M. Doi vs R. Zarazua

L. A. Fernandez vs D. Yastremska

Z. Diyas vs [8] B. Krejcikova

2° QUARTO DEL TABELLONE

[3] A. Sabalenka vs M. Linette

C. Garcia vs D. Vekic

M. Sherif vs R. Peterson

S. Stosur vs [15] E. Rybakina

[10] P. Kvitova vs J. Paolini

I. Jorovic vs A. Van Uytvanck

V. Cepede Royg vs Q. Wang

V. Kudermetova vs [7] G. Muguruza

3° QUARTO DEL TABELLONE

[5] Ka. Pliskova vs A. Cornet

C. Suarez Navarro vs O. Jabeur

A. Ostapenko vs E. Vesnina

C. Giorgi vs [11] J. Brady

[14] M. Sakkari vs A. Kontaveit

N. Stojanovic vs N. Hibino

Y. Shvedova vs A. Tomljanovic

L. Siegemund vs [4] E. Svitolina

4° QUARTO DEL TABELLONE

[5] I. Swiatek vs M. Barthel

P. Badosa vs. K. Mladenovic

Y. Putintseva vs N. Podoroska

E. Alexandrova vs [12] E. Mertens

[16] K. Bertens vs M. Vondrousova

M. Buzarnescu vs A. Riske

M. C. Osorio Serrano vs V. Golubic

S. Zheng vs [2] N. Osaka