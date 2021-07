Olimpiadi: Djokovic va spedito, fuori Tsitsipas. Fognini cede a Medvedev

Novak Djokovic prosegue spedito nella sua dichiarata missione, ovvero il Golden Slam. Agli ottavi il numero 1 del mondo ha liquidato con un 6-3 6-1 lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e il suo prossimo ostacolo sarà Kei Nishikori. Ai quarti infatti il serbo affronterà il giocatore di casa, che in quella porzione di tabellone ha preso il posto del numero 5 del seeding Andrey Rublev, da lui battuto al primo turno.

Avanza senza intoppi anche la testa di serie numero 4 Alexander Zverev. Il tedesco agli ottavi ha fatto fuori Nikoloz Basilashvili, giustiziere del nostro Lorenzo Sonego, con il punteggio di 6-4 7-6(5) e ai quarti se la vedrà con Jeremy Chardy.

Si ferma agli ottavi di finale invece il cammino di Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 3. Il greco, che dopo la finale persa del Roland Garros ha inanellato una serie di risultati negativi, non si riscatta ed esce di scena per mano di un grande Ugo Humbert, capace di rimontare un set di svantaggio.

Finisce infine agli ottavi anche la corsa di Fabio Fognini. Il ligure è stato sconfitto in tre set (6-2 3-6 6-2) dal russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 2, che ora se la vedrà con lo spagnolo Pablo Carreno Busta.

Gli highlights di Eurosport

[1] Djokovic b. [16] Davidovich Fokina 6-3 6-1

[14] Hubert b. [3] Tsitsipas 2-6 7-6(4) 6-2

[4] A. Zverev b. Basilashvili 6-4 7-6(5)

Nishikori b. Ivashka 7-6(7) 6-0

I quarti di finale:

[1] Djokovic vs Nishikori

[4] A. Zverev vs Chardy

[12] Khachanov vs [14] Humbert

[6] Carreno Busta vs [2] Medvedev