Subito dopo la vittoria di Novak Djokovic a Wimbledon in finale contro Matteo Berrettini e la conquista dello slam numero 20, sono arrivati i complimenti al serbo da parte di uno dei due “eguagliati”, Roger Federer (l’altro ovviamente è Rafael Nadal”, tramite Twitter.

Congrats Novak on your 20th major. I'm proud to have the opportunity to play in a special era of tennis champions. Wonderful performance, well done!